Anagni, denunciato 43enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Nel pomeriggio di ieri in Anagni, i militari del NORM della locale Compagnia, nel corso di un servizio teso al contrasto del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 43enne romano residente in quel centro, già censito per reati specifici. In particolare, il predetto controllato a bordo della propria autovettura, veniva sottoposto a perquisizione personale e veicolare e stato trovato in possesso di grammi 0,2 hashish. La successiva perquisizione estesa al suo domicilio ha permesso di rinvenire ulteriori grammi 36,4 di hashish e grammi 1,5 di marijuana. Espletate le formalità di rito, la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro mentre a carico del 43enne è stata avviata anche la procedura per la revoca della patente di guida, già oggetto di precedente sospensione.

comunicato stampa – foto archivio