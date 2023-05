Anagni – Da stasera asfalto in Via San Magno e Via Finocchieto

A partire dalle ore 19:00 di oggi inizieranno i lavori per asfaltare i tratti di Via San Magno, (dall’intersezione con Via Casilina fino al bivio che porta agli impianti sportivi) e Via Finocchieto (zona Conad e BancaAnagni). Come da ordinanze della Polizia Locale apposte, vige il divieto di parcheggio nelle aree oggetto degli interventi.

Questi lavori sono stati resi possibili grazie ad un finanziamento concesso da ASTRAL al Comune di Anagni, ottenuto dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Natalia.

È da tempo che l’Amministrazione cercava un dialogo con ASTRAL e Regione Lazio per intervenire sulle strade del territorio senza ottenere risposta. Oggi, con l’inserimento di Francesco Rocca alla Regione, la situazione è cambiata e da Roma hanno ascoltato le richieste della città. Questi lavori sono un altro dei risultati della collaborazione virtuosa tra Comune e Regione.

Si tratta di interventi attesi da tanto tempo, su strade ad elevata percorrenza vista l’importanza commerciale e l’alta densità abitativa dei tratti interessati di Via San Magno e Via Finocchieto.

Questi lavori rientrano nell’ambito degli interventi di manutenzione stradale ordinaria e straordinaria previsti dall’Amministrazione Comunale.

È infatti essenziale intervenire anche in quelle zone della città densamente popolate ma lontane dal centro storico e che, soprattutto, necessitano di lavori urgenti.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO