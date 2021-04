Anagni, “Cultura della legalità” l’Arma incontra i studenti online

Anche per l’anno scolastico 2020/2021, la Compagnia Carabinieri di Anagni, nell’ambito delle iniziative finalizzate a promuovere la “Cultura della legalità” in favore degli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, ha organizzato degli incontri con i vari Istituti e Licei presenti sul territorio. Gli incontri, avvenuti nei mesi di marzo e aprile 2021, a causa della pandemia dovuta al Covid-19, si sono svolti esclusivamente in modalità on line e gli studenti si sono dimostrati molto interessati, partecipando attivamente all’iniziativa con domande e curiosità. Nell’occasione sono stati trattati una serie di temi attuali e delicati, soprattutto riguardanti i giovani, come il Bullismo e Cyber Bullismo, la sicurezza stradale in relazione alla guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti nonché l’uso consapevole dei social network ed i rischi ad esso connessi. Particolare attenzione, inoltre, è stata posta alla violenza di genere, lo stalking e il femminicidio, reati tutti ricompresi nel Codice Rosso. Oltre un migliaio i ragazzi che hanno partecipato alle conferenze, condividendo i vari argomenti in maniera intensa ed interagendo sempre di più con i Carabinieri anche sugli argomenti riguardanti la storia dell’Arma dei Carabinieri, le sue articolazioni e specializzazioni, notizie che analogamente si possono trovare ed approfondire sul sito www.carabinieri.it.

