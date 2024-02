Anagni – Cultura della legalità :Carabinieri nelle scuole

Continuano gli incontri dei Carabinieri della Compagnia di Anagni (FR) con gli studenti, nell’ambito della campagna di diffusione della “cultura della legalità. Nell’ultimo evento, in ordine di tempo, hanno incontrato i giovanissimi alunni del Liceo “Dante Alighieri” località San Giorgetto. All’incontro hanno preso parte complessivamente circa 80 studenti, tutti alunni frequentanti l’ultimo anno. Nell’occasione, gli studenti hanno potuto conoscere le varie articolazioni dell’Arma dei Carabinieri, scoprendo che i Carabinieri hanno vari comparti di specialità quali: Carabinieri Forestali, NAS, RIS, GIS, Subacquei, Sciatori, ecc.. Soprattutto quella che rappresenta la spina dorsale, ovvero l’Arma Territoriale, quella cioè, più vicina alla cittadinanza con le sue oltre cinquemilacinquecento stazioni. Molti i temi toccati durante l’incontro quali il bullismo e cyberbullismo, l’uso consapevole dei social network, violazioni delle norme relative al “codice rosso”, come la violenza di genere e lo stalking. In particolare poi si è parlato della guida sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti o alcooliche, quest’ultimo fenomeno, che riguarda da vicino i giovani alla guida, è stato molto sentito ed ha attirato la loro attenzione, anche in considerazione delle conseguenze penali e non che ne derivano, con domande sempre più pressanti e dirette. L’incontro finalizzato ad instaurare un legame diretto con i giovani, orientandoli verso un futuro incentrato sui valori della legalità, ha posto l’accento sulla necessità del dialogo tra i ragazzi, insegnanti, famiglie ed anche con l’Arma dei Carabinieri. I Militari hanno evidenziato anche che il numero unico di emergenza 112, rappresenta il primo passo verso la necessaria collaborazione tra la popolazione e gli operatori di polizia per una vera cultura della formazione della legalità.

comunicato stampa