ANAGNI – “CULTURA DELLA LEGALITÀ” A SCUOLA CON I CARABINIERI

I Carabinieri di Anagni nella mattinata del 26 febbraio 2025 hanno incontrato gli studenti del liceo Dante Alighieri di Anagni, nell’ambito della campagna della “Cultura della legalità”, per l’anno scolastico 2024-2025, indetta dall’Arma dei Carabinieri che prevede incontri negli istituti scolastici del territorio di ogni ordine e grado, per sensibilizzare sul tema della cultura della legalità tra gli studenti e accrescere in loro la consapevolezza dell’importanza della sicurezza e favorendo la conoscenza e il rispetto delle regole. Un incontro importante per diffondere tra i giovani studenti le buone pratiche sul rispetto delle regole e la lotta agli atteggiamenti violenti, al quale hanno preso parte circa 80 alunni, mentre altri 60 hanno seguito l’incontro on-line. I Carabinieri della Città dei Papi, attraverso l’utilizzo di un linguaggio semplice, chiaro, accattivante, ma comunque preciso e dettagliato, i hanno sensibilizzato gli studenti sul rispetto della legge, sullo sviluppo di un’etica della responsabilità e sull’importanza della fiducia nelle Istituzioni dello Stato. I Militari hanno approfondito il ruolo svolto dall’Arma dei Carabinieri nel combattere la criminalità e illustrato i diversi ambiti di intervento nei quali l’Arma è impegnata per garantire la sicurezza dei cittadini I ragazzi si sono mostrati curiosi di conoscere i compiti dell’Arma, le modalità operative dei militari, i rischi di questo lavoro ma anche le ragioni della scelta di entrare nell’Arma. Si è parlato di rispetto delle regole, di legalità, di contrasto alla criminalità e alla violenza di genere ma anche di prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti e alcol, del cyberbullismo e del bullismo, degli incidenti stradali, ma anche dell’educazione alla legalità ambientale, dell’uso consapevole dei social network. Numerose sono state le domande alle quali i militari hanno risposto, raccomandando sempre di rivolgersi con fiducia ai Carabinieri, oltre che a insegnanti e genitori per segnalare problemi o situazioni a rischio. Queste iniziative verso le categorie più giovani della popolazione testimoniano l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel promuovere la sicurezza e la legalità sul territorio.

