Anagni: crolla il controsoffitto in una banca, fortunatamente nessun ferito

Attimi di paura questa mattina ad Anagni, intorno alle ore 13, quando il controsoffitto di una banca è crollato improvvisamente, coinvolgendo l’area in cui è posizionato lo sportello Bancomat. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’accaduto ha richiesto l’intervento immediato delle autorità competenti. Sul posto sono giunti vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi del caso. Secondo le prime ricostruzioni, il crollo sarebbe stato causato da una perdita d’acqua che avrebbe compromesso la stabilità del controsoffitto.L’agenzia bancaria è stata immediatamente chiusa per consentire le operazioni di ripristino e per garantire la sicurezza dei clienti e del personale.Si attende ora una valutazione tecnica per accertare le responsabilità e prevenire ulteriori rischi. Un episodio che fortunatamente si è concluso senza conseguenze per le persone, ma che riporta al centro dell’attenzione l’importanza della manutenzione degli edifici pubblici e privati.

Foto di repertorio