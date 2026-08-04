Anagni, costante l’impegno dell’Arma nella lotta alla droga a tutela dei giovani

Nella mattinata del 31 luglio 2026, nel Comune di Ferentino (FR), i militari della locale Stazione Carabinieri hanno portato a termine un’importante operazione antidroga. L’intervento si inserisce nella più ampia cornice della costante e instancabile attenzione dell’Arma nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, con l’obiettivo primario di tutelare la salute pubblica e, in particolar modo, la salvaguardia dei giovani, troppo spesso vittime delle reti di narcotraffico locali. L’operazione si è conclusa con il deferimento in stato di libertà di un 31enne, di origini egiziane, già noto alle cronache giudiziarie, per il reato di “detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”,. Durante una mirata attività di controllo del territorio e successiva perquisizione domiciliare, l’acume investigativo dei militari operanti ha permesso di individuare un nascondiglio insospettabile all’interno dell’abitazione dell’uomo. Infatti, abilmente occultati all’interno del termoconvettore della camera da letto, i Carabinieri hanno rinvenuto e posto sotto sequestro 6,12 grammi di “cocaina”. Insieme allo stupefacente, che sarebbe stato verosimilmente destinato ad alimentare le piazze di spaccio del frusinate frequentate anche da ragazzi, sono stati recuperati e sequestrati “due bilancini elettronici di precisione e vario materiale utile al confezionamento delle dello stupefacente” che testimoniano l’attività illecita intrapresa. Tutto il materiale rinvenuto è stato debitamente repertato, sequestrato e posto a disposizione dell’A.G. ,prontamente informata dell’esito dell’operazione. Il risultato conseguito ribadisce l’assoluta intransigenza dell’Arma dei Carabinieri verso chi attenta al futuro delle nuove generazioni, lucrando in maniera spregiudicata sulla diffusione di sostanze pericolose.