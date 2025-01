Anagni – Convegno di Apertura dell’Anno Giubilare 2025

Il 22 e 23 febbraio 2025, in occasione della bolla “Antiquorum habet fida relatio”, con cui Bonifacio VIII inaugurò il Primo Giubileo della Storia, nel 1300, Anagni renderà omaggio al suo illustre figlio con una due giorni di riflessioni religiose, cultura e rievocazioni storiche. La Città dei Papi si prepara a celebrare una delle sue pagine più importanti con un grande evento inaugurale dedicato al Giubileo, nel luogo in cui tutto ebbe inizio, dal titolo: “Anagni. Dove tutto ebbe inizio. La città dei Papi apre le porte del Giubileo della Speranza”. Un’apertura solenne e coinvolgente. Cuore della manifestazione sarà il centro storico di Anagni, con alcuni dei suoi luoghi più simbolici: • Cerimonia inaugurale (22 febbraio) – Presso la Sala della Ragione, autorità religiose e civili daranno ufficialmente il via all’Anno Giubilare, rievocando l’istituzione del primo Giubileo. • Rievocazione storica – A Palazzo Bonifacio VIII, una rappresentazione in costumi medievali farà rivivere il momento dell’emissione della bolla papale. • Conferenze e lectio magistralis – Studiosi ed esperti di rilievo internazionale approfondiranno il significato del Giubileo nella storia della cristianità e della cultura europea. • Performance teatrale – “Bonifacio VIII e il primo Giubileo” e un’esposizione a Palazzo Bonifacio VIII presenterà manoscritti, opere d’arte e documenti legati all’evento del 1300. • Visite guidate e percorsi tematici – Itinerari speciali alla scoperta della storia di Anagni e del ruolo della città nel pontificato di Bonifacio VIII. • Concerto di chiusura (23 febbraio) – Un evento musicale per celebrare i valori di speranza e spiritualità del Giubileo. L’inizio di un anno straordinario. Sarà il preludio di un ricco calendario di eventi che, per tutto il 2025, trasformerà Anagni in un centro di cultura, fede e dialogo, per riscoprire l’eredità storica e spirituale della città che ha dato i natali a Papa Bonifacio VIII e che, ancora oggi, è simbolo di speranza e rinnovamento. Un’opportunità straordinaria anche per posizionare Anagni nel panorama delle mete italiane da non perdere: per questo invitiamo calorosamente alla partecipazione tutti i cittadini ma anche commercianti, operatori turistici, addetti stampa e tutti coloro che vogliono essere protagonisti di un momento storico per la nostra comunità, cogliendone le opportunità: vi aspettiamo il 22 e 23 febbraio ad Anagni per vivere insieme l’inizio di questo cammino unico. Nei prossimi giorni, sui canali di comunicazioni ufficiali del Comune di Anagni, tutti i dettagli di questa straordinaria due giorni.

Correlati