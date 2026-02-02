Anagni, controllo straordinario del territorio: intensificati i servizi di prevenzione

Nel pomeriggio di ieri 30 gennaio u.s. e sino alle prime ore dell’alba di questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Anagni, coordinati dal Comandante Cap. Alessandro Dell’Otto, hanno dato corso a un servizio di controllo straordinario del territorio. L’operazione, finalizzata alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha interessato le principali arterie stradali e le aree sensibili del centro urbano non solo della Città Dei Papi ma anche i territori delle Stazione dipendenti Paliano, Piglio, Acuto, Morolo Ferentino, Sgurgola. Durante l’attività, che ha visto l’impiego di 7 pattuglie e 14 militari, i Militari hanno proceduto alla identificazione di 63 persone ed al controllo di 41 veicoli. Per un uomo è scattato immediatamente la proposta Foglio di Via Obbligatorio, misura di prevenzione particolarmente utile per prevenire reati contro il patrimonio e salvaguardare la proprietà privata, perché controllato nei pressi di abitazioni non era in grado di fornire esaustive giustificazioni circa la sua presenza nel luogo di avvenuto controllo. Sono stati controllati e vigilati i centri di aggregazione giovanile, al fine di verificare il rispetto delle normative con particolare ai locali pubblici per garantire il rispetto delle normative amministrative e di sicurezza. In alcuni casi, nel corso dei controlli, è emersa la necessità di approfondimenti investigativi per cui sono state eseguite delle perquisizioni d’iniziativa per il rinvenimento di armi, refurtiva e stupefacenti. Le perquisizioni hanno permesso il rinvenimento ed sequestro di gr. 1,58 di cocaina, gr. 6,68 di hashish, due sigarette artigianali contenenti stupefacenti del tipo hashish nonché la segnalazione alla Prefettura di Frosinone di otto persone per l’instaurazione a loro carico del procedimento amministrativo per uso illecito non terapeutico di stupefacenti. Non è mancato il controllo alla Sicurezza Stradale con particolare attenzione all’uso del cellulare alla guida, procedendo alla contestazione nei confronti di un utente della strada sorpreso mentre parlava al telefono alla guida del proprio mezzo, e alla contestazione di una violazione per quanto riguarda la copertura obbligatoria della RC auto. L’attività si inserisce in una più ampia strategia di controllo, volta a incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini e a garantire una presenza costante e visibile sul territorio. I servizi di controllo proseguiranno con cadenza regolare, interessando diverse zone della giurisdizione, per prevenire ogni forma di illegalità diffusa e assicurare il rispetto delle regole.

