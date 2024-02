Anagni – Controlli straordinari dei Carabinieri: i risultati

Continuano i controlli straordinari della Compagnia Carabinieri di Anagni e delle Stazione dipendenti che nello scorso Weekend e sino alla mattinata di ieri, hanno eseguito ulteriori e specifici servizi finalizzati a garantire maggiori standard di sicurezza ai cittadini. Sono state impiegate cinque pattuglie, per un numero complessivo di dieci militari, che hanno presidiato i territori dei Comune di Anagni, Ferentino e Morolo. E’ stata svolta una particolare azione di prevenzione e contrasto in merito al fenomeno dei furti in abitazione che ha permesso di individuare due soggetti, un uomo ed una donna che, sorpresi nel comune di Morolo, sono risultati gravati da pregiudizi di polizia e quindi ritenuti socialmente pericolosi. I due, identificati vicino ad alcune abitazioni private non erano in grado di fornire giustificazioni esaustive circa la loro presenza in città per cui nei loro confronti veniva inoltrata la proposta alla Questura di Frosinone, per l’irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio con Foglio di Via Obbligatorio con divieto di far ritorno nel Comune per anni 3. Sono stati esegui mirati posti di controllo lungo le strade e arterie principali che permettono l’accesso alle rispettive giurisdizioni nel corso dei quali i militari hanno identificato 69 persone e controllati 41 veicoli. Nei casi sospetti i Carabinieri impiegati nel dispositivo hanno eseguito perquisizioni per la ricerca di armi, refurtiva e droga, rinvenendo dosi di sostanza stupefacente di tipologie diverse confezionate in dosi; nello specifico gr. 15,96 di hashish e gr. 7,80 di marijuana. Tre giovani assuntori di sostanze stupefacenti sono stati segnalati alla Prefettura di Frosinone per l’instaurazione a loro carico del procedimento amministrativo di cui all’art. 75 del DPR 309/90. I Militari hanno anche posto particolare attenzione alla verifica del rispetto delle disposizioni in tema di sicurezza e decoro urbano ed in tale contesto, ad Anagni, 4 persone sono state sanzionate poichè sorpresi in stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico. Non è mancata, infine, un’attenta vigilanza anche alla circolazione stradale sulle vie cittadine e sulle principali arterie di collegamento volte al rispetto delle norme del Codice della Strada e, nel corso di tale attività , è stata ritirata la patente di guida ad un uomo poiché, fermato alla guida della sua autovettura e sottoposto ad accertamento alcolemico, evidenziava un tasso superiore ai valori consentiti dalla normativa vigente.

COMUNICATO STAMPA