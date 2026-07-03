Anagni, controlli straordinari dei Carabinieri: denunce, sequestri di droga e misure di prevenzione

Nella serata del 2 luglio 2026, i militari della Compagnia Carabinieri di Anagni e delle Stazioni dipendenti hanno eseguito un articolato e predisposto servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza stradale e dell’ordine pubblico. Controllati anche diversi soggetti sottoposti agli arresti domiciliari per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dalla competente Autorità Giudiziaria. Il dispositivo, che ha visto l’impiego complessivo di 12 Carabinieri e 6 automezzi istituzionali, ha consentito di procedere al controllo di 78 persone e 57 veicoli, portando a deferimenti in stato di libertà, segnalazioni amministrative e all’avvio di procedimenti per l’emissione di misure di prevenzione. Nel corso delle attività di controllo alla circolazione stradale, i militari hanno proceduto nei confronti di tre automobilisti al deferimento:

– per rifiuto di sottoporsi all’esame alcoolemico (Art. 186, comma 7, C.d.S.) poichè in Anagni, un uomo di 46 anni, fermato alla guida della propria autovettura Fiat Punto, si è opposto formalmente agli accertamenti volti a verificare il tasso alcolemico. Nei suoi confronti si è provveduto all’immediato ritiro della patente di guida;

– per guida in stato di ebbrezza alcolica (Art. 186, comma 2, C.d.S.) poichè sempre in Anagni, un operaio di 44 anni è stato controllato alla guida di un autocarro Fiat Ducato. Sottoposto ad accertamento tramite etilometro, l’uomo ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,65 g/l, valore ampiamente superiore al limite massimo consentito dalla legge fissato a 0,5 g/l. Anche in questo caso si è proceduto al ritiro del documento di guida;

– per reiterazione nella guida senza patente (Art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.) poiché a Ferentino un 27enne, già censurato, è stato intercettato alla guida di una Fiat Panda sprovvisto del titolo di guida poiché precedentemente revocato. Il veicolo è stato tolto alla sua disponibilità e affidato ad altra persona idonea.

Nei casi sospetti i Carabinieri, impiegati nel dispositivo, hanno eseguito perquisizioni per la ricerca di armi, droga e refurtiva. L’azione di contrasto alla diffusione delle droghe ha permesso di intercettare assuntori di sostanze stupefacenti pesanti, con il conseguente sequestro del materiale rinvenuto e la segnalazione alla Prefettura ai sensi dell’Art. 75 del D.P.R. 309/90:

– a Paliano (FR), un uomo di 58 anni, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un grammo di sostanza stupefacente del tipo “crack”.

– a Ferentino (FR), un quarantenne, sottoposto a analoga perquisizione personale, è stato sorpreso in possesso di 0,33 grammi della medesima sostanza.

La sostanza stupefacente è stata interamente sottoposta a sequestro e custodita presso gli uffici operanti, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

Particolare attenzione è stata rivolta al controllo di soggetti sospetti intercettati nei pressi di obiettivi sensibili. In tale contesto, sono state avviate le procedure per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio (F.V.O.), ai sensi dell’Art. 2 del D.Lgs. 159/2011, nei confronti di diverse persone prive di giustificato motivo per la permanenza nei comuni interessati:

– a Ferentino, due cittadini campani di 35 e 42 anni, venditori ambulanti abusivi e già censurati, sono stati sorpresi mentre si aggiravano con atteggiamento sospetto nei pressi di alcune abitazioni isolate;

– a Morolo (FR), un 35enne residente nella provincia ciociara è stato controllato e identificato mentre si aggirava, senza alcuna plausibile giustificazione, nei pressi di case isolate. Ed ancora una donna e un uomo, entrambi di 37 anni e provenienti dalla Campania, sono stati fermati per un analogo controllo nei pressi di abitazioni periferiche e isolate;

– a Ferentino, un cittadino eritreo di 54 anni (da tempo dimorante nella provincia ciociara) e una donna di 31 anni, entrambi censurati, sono stati sorpresi e controllati nei pressi di caseggiati isolati senza giustificato motivo. Ed ancora un 35enne della provincia ciociara, censurato, è stato intercettato alla guida di una Fiat Panda mentre perlustrava i pressi di alcune abitazioni isolate;

Non è mancata, nel corso del servizio, un’attenta vigilanza anche alla circolazione stradale sulle vie cittadine e sulle principali arterie di collegamento volte rispetto alle norme del Codice della Strada, troppo spesso teatro di sinistri stradali con gravi conseguente per gli utenti. Nel medesimo contesto operativo, sono state elevate complessivamente 13 contravvenzioni al Codice della Strada, tra cui si registrano 11 infrazioni per divieto di sosta, una violazione dell’Art. 180 c. 1 e 7 per mancanza della carta di circolazione al seguito e una violazione dell’Art. 80 c. 14 per omessa revisione periodica del veicolo. I Carabinieri hanno anche svolto mirati controlli agli esercizi pubblici della giurisdizione. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, finalizzati a prevenire che tali locali possano divenire luoghi di abituale ritrovo per persone controindicate o gravate da precedenti penali.