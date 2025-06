Anagni, confronto aperto tra istituzioni e imprese al convegno “FIAP Incontra le Imprese”

Presente anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini: «trasporto e logistica sono una colonna portante del nostro sistema economico».

Una mattinata ricca di contenuti e confronto diretto quella vissuta ieri ad Anagni in occasione dell’evento “FIAP Incontra le Imprese”, organizzato dalla Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. Presenti rappresentanti delle istituzioni, del Governo e del Parlamento, le istituzioni militari, il vicario dott. Raffaele Attanasi ed il Comandante dei Carabinieri dott. Gabriele Mattioli che insieme a numerosi imprenditori del settore.

Tra le autorità intervenute anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini che ha preso parte ai lavori portando il contributo dell’ente provinciale e il saluto del Presidente Di Stefano : «oggi parliamo di un settore che rappresenta una colonna portante del nostro sistema economico e produttivo. Oggi, più che mai, serve un’azione sinergica tra enti locali, Governo e mondo imprenditoriale per accompagnare la transizione digitale ed ecologica del settore, senza lasciare indietro nessuno. La Provincia di Frosinone è pronta a fare la sua parte, ascoltando i territori e promuovendo politiche di sviluppo che mettano al centro le imprese e il lavoro». Durante la sessione “Crescita Impresa” sono stati illustrati i principali aggiornamenti sul nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL), i bandi attivi e le misure per migliorare la compliance aziendale. “Un grazie al Vice Presidente Nazionale dell’associazione di categoria dott. Marco Presichilli ed al proprietario della Location la società Ecosystem di Anagni Dott. Marco Cicini per l’accoglienza e per la forza della sua impresa.”