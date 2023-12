Anagni – Concerto Gospel in Piazza Cavour

È con grande entusiasmo che l’Amministrazione Comunale di Anagni annuncia l’arrivo del Florida Fellowship Super Choir, acclamato coro statunitense che si esibirà in un imperdibile concerto a Piazza Cavour giovedì 21 dicembre a partire dalle 19:00, per una serata che promette di essere indimenticabile e di portarci nel cuore della tradizione gospel, una tra le forme più rappresentative della cultura musicale afroamericana. Il Florida Fellowship Super Choir è noto per le sue esibizioni dinamiche e coinvolgenti che uniscono talento vocale, energia e profonda spiritualità. Composto da membri di varie fedi e denominazioni, e vincitore di prestigiosi premi nazionali, il Fellowship rappresenta in sé un microcosmo della diversità culturale e musicale degli Stati Uniti, con un repertorio in grado di spaziare dai classici del genere alle composizioni originali e veicolando, attraverso ammalianti esibizioni canore, un messaggio di fede e speranza. “Non possiamo che sentirci orgogliosi di ospitare manifestazioni come questa che attraverso la musica promuovono valori di unione e fratellanza, e di farlo nella splendida cornice che la nostra città ci regala anche quest’anno”, dichiara il Sindaco di Anagni, Daniele Natalia. “Un mio personale ringraziamento all’Amministrazione per questo evento gratuito, e per la prima volta all’aperto. Invito cittadini e visitatori a partecipare”, conclude l’Ass. alla Cultura Carlo Marino. Ricordiamo che l’appuntamento si svolgerà in Piazza Cavour e non in Piazza Innocenzo III, come precedentemente programmato.

COMUNICATO STAMPA