Anagni – Commissione Sanità: la nota del Sindaco Daniele Natalia

Cari anagnini, la data di oggi ci accompagna verso un passo significativo che attendevamo da tempo. L’odierna riunione della Commissione sulla Sanità ha segnato infatti un punto di svolta importante per il nostro futuro essendo tornati a parlare, concretamente, e dopo anni, di salute pubblica sul nostro territorio. Vorrei iniziare pertanto ringraziando il Presidente Rocca, che sei mesi fa promise un cambiamento di rotta, e oggi possiamo dire con certezza che ha mantenuto la sua parola, e di questo la nostra comunità gli è grata davvero. La politica, in particolar modo in campagna elettorale, è spesso fatta di passerelle, di vetrine, di promesse, ma quando queste vengono mantenute diventa un esempio di impegno e dedizione verso la collettività. Per anni, un territorio di oltre 80.000 persone è stato lasciato in uno stato di abbandono. Ora è il momento in cui poter guardare avanti con speranza e determinazione. Ci tengo a sottolineare che questo passaggio non segna per me un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Veniamo da anni di immobilismo e siamo consapevoli che la strada da percorrere non sarà semplice, ma la volontà di avanzare, di migliorare la sanità della nostra zona e la qualità della vita che possiamo offrire, sono più forti che mai. Oltre al Presidente Rocca voglio dire grazie ai sindaci dell’area nord per la loro presenza; al Dott. Vecchi e al Dott. Necci per aver convocato la commissione e promosso tale incontro; all’On. Assessore Ciacciarelli per le parole spese, sintomo di un attaccamento sincero al nostro territorio, all’On. Alessia Savo, Presidente della Commissione Sanità Regionale che con competenza e visione tecnica ha rassicurato sugli immediati interventi programmati ed in ultimo ma non per importanza, al Commissario della Asl Frosinone Dott.ssa Pulvirenti per essere intervenuta personalmente fornendo delucidazioni pratiche in merito all’attuazione di questo primo importante passo che ci coinvolge tutti.

comunicato stampa