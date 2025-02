ANAGNI: CHIUSA UN’AFFITTACAMERE DOPO I CONTROLLI DEI NAS CARABINIERI

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del NAS di Latina, nell’ambito dei “Controlli straordinari presso le strutture ricettive tipo B&B” disposti dal superiore Comando CC per la Tutela della Salute di Roma, hanno effettuato un’ispezione presso un’affittacamere situata ad Anagni. Le verifiche hanno portato alla rilevazione di diverse irregolarità che hanno determinato la sospensione dell’attività da parte del competente Ufficio SUAP del Comune.In particolare, i militari hanno accertato l’ampliamento non autorizzato della capacità ricettiva della struttura e la mancanza di alcuni requisiti oggettivi indispensabili per l’esercizio dell’attività. Tra le principali carenze riscontrate, figurano l’assenza di una cucina o di un angolo cottura, la mancata manutenzione dei dispositivi antincendio e la mancata dotazione della cassetta di primo soccorso. Tali violazioni sono in contrasto con quanto previsto dall’articolo 27 della Legge Regionale n. 13 del 6 agosto 2007.A seguito della segnalazione inoltrata dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, il SUAP del Comune di Anagni ha disposto la sospensione immediata della struttura ricettiva fino alla regolarizzazione delle carenze evidenziate. Il provvedimento si inserisce nell’ambito di un più ampio piano di controlli volti a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e qualità delle strutture turistiche.Le operazioni di controllo proseguiranno nei prossimi mesi per verificare il rispetto delle disposizioni di legge da parte delle strutture ricettive della zona, con l’obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza degli ospiti.

