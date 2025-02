Anagni celebra il Giubileo dei Prodotti Locali: fede, tradizione e sapori del territorio

Unire la spiritualità del Giubileo ai sapori autentici del Lazio: è questo l’obiettivo del progetto presentato ieri ad Anagni da Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio). Un’iniziativa che valorizza le eccellenze gastronomiche locali e i percorsi di fede, trasformando l’Anno Santo in un viaggio tra cultura, tradizione e gusto.

Nella suggestiva cornice della Sala della Ragione al Palazzo d’Iseo, l’assessore regionale Giancarlo Righini ha illustrato il progetto, accolto in piazza Cavour dal sindaco Daniele Natalia, dall’assessore e vicesindaco Riccardo Ambrosetti, da imprenditori del settore agroalimentare e dal presidente provinciale di Coldiretti, Vinicio Savone.

Il legame tra fede e territorio

“In questo Anno del Giubileo coltiviamo qualità, camminiamo nella speranza” è il messaggio lanciato da Arsial. Un invito a riscoprire il Lazio attraverso un cammino che intreccia spiritualità e cultura gastronomica, in un’esperienza che celebra le radici profonde del territorio.

L’assessore Righini ha sottolineato l’importanza di valorizzare le tradizioni locali, evidenziando il ruolo centrale della comunità e delle istituzioni religiose, come quello del Vescovo Spreafico, nel promuovere un percorso che va oltre la fede, toccando l’identità stessa della regione.

Un cammino tra sapori e spiritualità

Il progetto di Arsial si inserisce perfettamente nel solco tracciato dal Ministero dell’Agricoltura, retto da Francesco Lollobrigida, che punta al rilancio del settore primario e al sostegno delle giovani generazioni. Sempre più ragazzi, infatti, scelgono di trasformare la passione per l’agricoltura e i prodotti tipici in una professione, contribuendo a mantenere vive le tradizioni locali.

Le vie del Giubileo non saranno solo percorsi spirituali, ma anche itinerari del gusto. I pellegrini e i visitatori potranno esplorare i sapori autentici del Lazio, scoprendo eccellenze gastronomiche lungo cammini che uniscono luoghi sacri e borghi ricchi di storia.

Valorizzare il Lazio attraverso la cultura enogastronomica

L’iniziativa offre un’opportunità unica per riscoprire i comuni e le province del Lazio attraverso un approccio che fonde fede, cultura e gastronomia. Un viaggio che celebra non solo la spiritualità del Giubileo 2025, ma anche la ricchezza dei sapori locali, creando un legame profondo tra il territorio e chi lo attraversa.

In un momento storico in cui il rilancio delle tradizioni e del settore primario è fondamentale, il Giubileo dei Prodotti Locali rappresenta un’occasione preziosa per promuovere l’eccellenza del Lazio e offrire al pubblico un’esperienza autentica, fatta di fede, cultura e sapori indimenticabili.