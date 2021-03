Anagni, caso Catalent PRC: Basta fare gli interessi delle multinazionali

Inaccettabile! La notizia della scoperta di 29 milioni di dosi di vaccini Astrazeneca nello stabilimento Catalent di Anagni, pronti per essere mandati nel Regno Unito, ci lascia sgomenti.Siamo smarriti dentro una crisi economico sanitaria senza precedenti, le vite di miliardi di persone sono da oltre un anno condizionate da una precarietà esistenziale e cosa fanno i nostri governi? Colpevolmente antepongono gli interessi delle multinazionali alla vita degli esseri umani.La gravissima notizia delle 29 milioni di dosi “nascoste” nella nostra provincia evidenzia con ancora più forza la sudditanza dei governi e della commissione europea nei confronti delle cosiddette Big Pharma,non gli si può permettere di privatizzare tecnologie sanitarie sviluppate con risorse pubbliche, abbiamo tutti il diritto universale alla salute e in piena pandemia i vaccini dovrebbero essere un bene pubblico globale, accessibile gratuitamente a tutte e tutti,solo questa può essere la via da percorrere per poter combattere efficacemente il virus. Purtroppo anche la nostra provincia sta pagando un prezzo altissimo in termini di vite umane, da inizio pandemia contiamo quasi 500 morti e 30000 contagiati, per queste ragioni chiediamo al governo italiano e alla Commissione Europea di fare ricorso alle licenze obbligatorie garantendo una produzione di vaccini adeguata. Basta fare gli interessi delle multinazionali basta giocare sulla pelle delle persone

comunicato stampa