Anagni – Carabinieri certificati al corso di rianimazione cardio-polmonare e uso del defibrillatore (DAE)

Nella mattinata di sabato 4 ottobre u.s., presso la sede della Compagnia Carabinieri di Anagni, il personale del Comitato della Croce Rossa di Paliano ha svolto un corso, teorico e pratico, finalizzato alla conoscenza delle manovre di rianimazione e dell’uso del defibrillatore “Basic Life Support and Defibrillation”. All’incontro, cui hanno preso parte circa 15 Carabinieri della Compagnia della Città dei Papi e delle Stazioni dipendenti, il personale della Croce Rossa ha illustrato una parte “parte teorica” rivolta alle tecniche d’approccio del soggetto incosciente e una “parte pratica” incentrata prevalentemente sulle manovre di rianimazione cardio polmonare e disostruzione per adulti, bambini ed infanti nonché sull’utilizzo del DAE la cui presenza, sul territorio, è sempre più capillare e l’Arma dei Carabinieri ha approvvigionando per tutte le caserme presenti sul Territorio e in particolare per le gazzelle delle Aliquote Radiomobili. L’iniziativa riveste particolare importanza in quanto finalizzata a fornire al personale militare le competenze necessarie per intervenire in situazioni di emergenza sanitaria anche in contesti operativi. Al termine del corso tutti i partecipanti sono stati sottoposti ad un esame teorico e pratico, venendo quindi certificati quali operatori BLSD Adulto e Pediatrico e ricevendone il relativo attestato. L’iniziativa evidenzia ancora una volta in maniera concreta, quella fattiva e reciproca collaborazione che, da sempre, coinvolge i militari dell’Arma ed il personale dei comitati della Croce Rossa nell’interesse esclusivo della Collettività.

