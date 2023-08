Anagni – Capretta uccisa, Fare Verde: “necessario educare i giovani al rispetto degli animali e della natura”

A seguito del grave caso di maltrattamento culminato nell’occasione di una capretta di pochi mesi, avvenuto presso un agriturismo nelle campagne tra Anagni e Fiuggi, i volontari e le volontarie Guardie Zoofile di Fare Verde Provincia di Frosinone denunciano la necessità di un’azione incisiva volta alla sensibilizzazione ed educazione, partendo da tutte le scuole di ogni ordine e grado, ed al rispetto dell’ambiente, degli animali che lo popolano e dei propri simili, anche alla luce dei recenti fatti che hanno riempito le pagine della cronaca nera.

Da alcuni anni sta crescendo l’attenzione verso gli animali come esseri senzienti e non più solo ‘oggetti’ di utilità economica o di compagnia dell’uomo.

In tale ottica, anche il legislatore ha introdotto importanti cambiamenti: l’articolo 9 della Costituzione recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”.

Il codice penale, agli articoli 544 bis e ter, punisce ” chiunque cagioni per crudeltà o senza necessità, la morte di un animale è punito con la reclusione (da quattro mesi a due anni).

L’augurio è che questa nuova strada di sensibilità legislativa, segno del grado si civiltà di ciascun popolo, possa continuare a migliorare per far sì che episodi come quello della povera capretta, non possano ripetersi.

È altresì necessario l’esemplare punizione per i responsabili di un reato così abietto.

L’Associazione Fare Verde Provincia di Frosinone, da sempre attenta alle problematiche ambientali, ha costituito un nucleo di Guardie Zoofile che avranno il compito di monitorare il territorio, formare ed informare la cittadinanza e reprimere reati in danni agli animali, in collaborazione con le forze sull’ordine presenti sul territorio.

