Anagni- Avvicendamento al Comando della Compagnia di Anagni. Al Maggiore Matteo Demartis subentra il Capitano Alessandro Dell’Otto

Dopo 4 anni di servizio nella Città dei Papi, il Maggiore Matteo DEMARTIS lascia l’incarico di Comandante della Compagnia Carabinieri di Anagni, per assumere il prestigioso incarico di Comandante del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Siena. Laziale di origine, arrivato nella Città dei Papi nel Gennaio 2020 proveniente dal Comando Provinciale di Arezzo, torna nuovamente in Toscana ove vive la moglie con i suoi due figli.Al suo posto subentra il Capitano Alessandro DELL’OTTO, che lascia il Comando del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Bari. Il Capitano DELL’OTTO, 50enne di origine romana, sposato con un figlio di 10 anni, dopo aver frequentato il 55° corso applicativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dal 2015 al 2021 ha prestato servizio presso il Comando Provinciale di Bari quale Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Monopoli (BA), per poi essere trasferito al NAS di Bari ove è rimasto per tre anni.Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, Colonnello Gabriele Mattioli, nel corso di una breve cerimonia tenutasi nei giorni scorsi, ha sentitamente ringraziato il Maggiore Demartis per la disponibilità, la professionalità e l’impegno con cui ha svolto il proprio incarico, augurandogli un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni. Agli auguri del Colonnello Mattioli si sono uniti, con un caloroso “in bocca al lupo”, tutti gli ufficiali, i Carabinieri di Anagni e quelli del Comando Provinciale di Frosinone.Il Capitano Dell’Otto, giunto in ciociaria, è stato ricevuto dal Col. Mattioli che nel dargli il benvenuto ha formulato i migliori auguri per prestigioso incarico di Comandante della Compagnia di Anagni.

Correlati