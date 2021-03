Anagni, autocertificazione falsa: due 35enni denunciati e multati

Nella serata di ieri, nel corso di mirati servizi volti al rispetto della normativa anti Covid, con particolare riferimento al distanziamento sociale, al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale ed al rispetto della fascia oraria 22.00-05.00, i militari locale Stazione hanno controllato due 35enni che sostavano in un parcheggio della via Casilina, località “osteria della fontana”.

I due uomini riferivano di trovarsi in loco, producendo autocertificazione, per questioni di lavoro affermando di essere dipendenti di una ditta di costruzioni operante nella capitale. Gli accertamenti successivi permettevano di appurare che quanto dichiarato non risultava veritiero, pertanto la loro presenza era ingiustificata. I predetti sono stati sanzionati per violazione delle norme connesse all’emergenza sanitaria in atto, nonché deferiti all’A.G. per falsità ideologica.

