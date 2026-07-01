Anagni, Attivato il Servizio di Cure Oncologiche: Ciacciarelli «Un Risultato Concreto per il Territorio»

“L’attivazione del servizio di cure oncologiche ad Anagni rappresenta un risultato di grande importanza per il territorio del nord della provincia di Frosinone e costituisce una risposta concreta ai bisogni di tanti cittadini e delle loro famiglie.

Si tratta di un presidio sanitario che consentirà ai pazienti oncologici di accedere alle terapie più vicino alla propria residenza, riducendo gli spostamenti e migliorando la qualità dell’assistenza. È un impegno che oggi trova piena attuazione grazie alla determinazione del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e dell’intera Amministrazione regionale, che continua a investire nel potenziamento della sanità territoriale.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Sindaco di Anagni, Daniele Natalia, all’Assessore Vittorio D’Ercole, ai Consiglieri comunali Antonio Necci e Guglielmo Vecchi e a tutta l’Amministrazione comunale per il costante lavoro svolto e per la proficua collaborazione istituzionale che ha consentito di raggiungere questo importante traguardo.

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore regionale del Lazio