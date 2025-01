Anagni – Associazione “Comitato di quartiere San Bartolomeo”:basta usare il nostro quartiere per tornaconto politico personale”

in qualità di comitato di quartiere, abbiamo assistito al consiglio comunale in quanto eravamo a conoscenza di un’interrogazione riguardante San Bartolomeo. Essendo stati gli unici abitanti del quartiere ad aver assistito all’assise, ci preme chiarire alcune inesattezze espresse da chi, non è la prima volta, usa il nostro quartiere per tornaconto politico personale, fortunatamente con pochissimo seguito. È stato dichiarato, con tono polemico, che persone di un sodalizio vicino all’amministrazione, tranquillizzano i cittadini a proposito della riqualificazione di San Bartolomeo grazie al progetto che sorgerà nella zona ex cava abbandonata. Qualora si faccia riferimento ai membri del comitato, precisiamo quanto segue: l’utilizzo degli oneri per la riqualificazione di San Bartolomeo, peraltro approvata in consiglio comunale, è’ un esempio di sinergia virtuosa tra il privato che investe, la stragrande maggioranza dei cittadini che si impegnano in maniera propositiva nel quartiere e l’ammirazione comunale che ha fatto da tramite tra le parti, indipendentemente dalle convinzioni politiche di ognuno. Nella storia del quartiere, non erano mai stati utilizzati gli oneri per opere funzionali alla zona, anzi, ci sono più opere incompiute, come la strada del depuratore, che dovevano essere completate da chi ha costruito in passato. Il nostro comitato, non è vicino all’amministrazione a prescindere, è vicino al quartiere ed a chi si impegna per San Bartolomeo, senza tornaconto politico personale. Infine, vogliamo invitare a partecipare alle manifestazioni ed attività di riqualificazione del quartiere che organizzeremo, come già fatto in passato, chi, purtroppo, fino ad oggi non abbiamo visto ma si sente in dovere di parlare pur avendo una visione limitata

