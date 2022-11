Anagni, arrestato un 37enne per spaccio di stupefacenti

Nella notte di giovedì u.s., i militari della Stazione Carabinieri di Anagni nel corso di un servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione dei reati predatori e dello spaccio di stupefacenti, hanno proceduto all’arresto di un 37enne della zona, conosciuto alle FF.PP., che a seguito di perquisizione veniva trovato in possesso di sostanze stupefacenti del tipo hashish.

L’uomo era da tempo attenzionato dai militari in quanto vi erano fondati motivi che potesse detenere hashish pronto per essere immesso nel mercato locale. L’attività info-investigativa dei Carabinieri operanti dava i suoi frutti, infatti, il soggetto a seguito di perquisizione personale e domiciliare veniva trovato in possesso di 44 grammi di hashish che deteneva occultato sulla propria persona e nell’abitazione già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio. Venivano rinvenuti nella disponibilità dell’uomo anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

L’arrestato nella mattinata odierna è stato presentato a giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone che, ritenendo legittima l’adozione del provvedimento precautelare, ha convalidato l’arresto. L’indagato, che è stato rimesso in libertà, vedrà accertata la sua colpevolezza solo con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

COMUNICATO STAMPA