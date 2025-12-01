Anagni, arrestato spacciatore in flagrante dai Carabinieri

Nell’ambito dei controlli operati dai Carabinieri lungo le principali arterie stradali, Nel pomeriggio del 28 novembre 2025, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Anagni, hanno tratto in arresto un 23enne cittadino albanese, senza fissa dimora, che stava trasportando 14 dosi di cocaina destinate al mercato dello spaccio al dettaglio nella Città dei Papi. Nel corso di un servizio perlustrativo i Militari lungo la via Casilina, hanno notato un’autovettura con due persone a bordo che alla loro vista hanno effettuato una maldestra manovra di inversione del senso di marcia chiaramente finalizzata ad eludere un eventuale controllo degli uomini della Gazzella del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Anagni, in quel momento impegnata in attività di controllo del territorio nella località Osteria della Fontana. I Carabinieri hanno subito intimato l’Alt bloccando il veicolo con a bordo i due cittadini di nazionalità albanese, senza fissa dimora e provenienti dalla Capitale. Immediatamente sottoposti a perquisizione il più giovane dei due, occupante il sedile lato passeggero, è sceso subito dalla macchina tentando invano di disfarsi di un involucro occultato nel giubbotto indossato. I Militari addetti al controllo infatti hanno subito neutralizzato il suo comportamento recuperando l’involucro con all’interno 14 dosi in cellophane termosaldato, contenenti stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di circa 7 grammi unitamente alla somma di € 440 in contanti, ritenuto sicuramente provento illecito dell’attività di spaccio. Il 23enne albanese è stato subito dichiarato in stato di arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria informata subito dai Militari, mentre il complice un 38enne che era alla guida del veicolo su cui i due viaggiavano, è stato deferito in stato di libertà. Il controllo si inserisce nella campagna di contrasto al traffico ed allo spaccio di stupefacente che l’Arma dei Carabinieri di Anagni conduce su tutto il territorio di competenza. Nella tarda mattinata di sabato 29 novembre i giudici del Tribunale di Frosinone hanno convalidato l’arresto, ritenendolo legittimante eseguito dai Militari, disponendo per l’arrestato il nulla osta all’espulsione del cittadino albanese, eseguito nella stessa giornata mediante accompagnamento presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Frosinone e successivamente presso un Centro di prima accoglienza in attesa dell’allontanamento dal territorio nazionale.

