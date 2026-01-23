ANAGNI – ARRESTATO DAI CARABINIERI PER ATTI PERSECUTORI NEI CONFRONTI DELLA EX MOGLIE

Nella mattina di ieri 22 gennaio u.s., ad Anagni, i Carabinieri della locale Stazione, coordinati dalla Compagnia di Anagni, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma nei confronti di un uomo 59enne, censito in banca dati FF.PP.. I militari al termine degli accertamenti finalizzati al suo rintraccio lo hanno individuato e individuato nel comune di Anagni, procedendo al suo arresto. l’uomo condotto in caserma, al termine delle formalità di rito è stato tradotto, su disposizione dell’A.G. mandante, presso la sua abitazione della Citta Dei Papi, in regime di detenzione domiciliare, dovendo espiare la pena detentiva di anni 1, mesi 5 e giorni 26, di reclusione per atti persecutori, nei confronti della ex moglie, commessi a Guidonia Montecelio (RM), tra il 2014 ed il 2016.

