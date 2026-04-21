ANAGNI: ARRESTATO 41ENNE A FERENTINO PER FURTI AGGRAVATI

Nella mattinata di oggi 21 aprile 2026 i militari della Stazione Carabinieri di Ferentino, coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Anagni, hanno portato a termine un’importante operazione, dando esecuzione a un’ordinanza di espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. Destinatario della misura è un 41enne, soggetto già censurato e noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo è stato condannato a dover espiare una pena detentiva pari a mesi 11 e giorni 20 di reclusione. Le condanne scaturiscono da una serie di furti aggravati perpetrati dal soggetto nel periodo compreso tra il 2021 e il 2023. Gli episodi delittuosi, che avevano destato particolare allarme sociale, sono stati commessi nei territori dei comuni di Anagni (FR) e Ferentino (FR). La risoluzione di questi casi e la conseguente condanna testimoniano la grande attenzione e la perseveranza degli investigatori dell’Arma nel ricostruire le dinamiche criminali e nel fornire all’Autorità Giudiziaria un quadro probatorio solido. L’arrestato, dopo essere stato attivamente rintracciato dai militari sul territorio, è stato condotto in caserma. Al termine delle consuete formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la propria abitazione, dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare, secondo le disposizioni dettate dall’Autorità Giudiziaria.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito alla cittadinanza a segnalare tempestivamente ogni situazione sospetta attraverso il numero di emergenza 112: la collaborazione dei cittadini resta un pilastro fondamentale per consentire interventi rapidi ed efficaci a tutela della sicurezza collettiva.

L’impegno espresso dal Comando Provinciale di Frosinone, attraverso un capillare controllo del territorio e una meticolosa attività investigativa, mira non solo a reprimere gli illeciti, ma a consolidare quel senso di sicurezza reale e percepita necessario alla serenità della comunità. Con il quotidiano presidio delle aree urbane e rurali, i militari dell’Arma confermano la propria dedizione nel garantire il rispetto della legalità e nell’assicurare alla giustizia gli autori di reati contro il patrimonio.

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