Anagni – Approvato il bilancio di previsione 2023, sbloccando così l’azione amministrativa della giunta Natalia bis

Nel Consiglio comunale che si è svolto oggi è stato approvato il bilancio di previsione 2023, sbloccando così l’azione amministrativa della giunta Natalia bis Esaustiva la relazione dell’assessore al Bilancio, Carlo Marino, il quale ha spiegato che, sotto il profilo economico e contabile, il bilancio di previsione del Comune di Anagni è espressione di una situazione florida. Inoltre, ha chiosato Marino, nonostante il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali sia stato differito per legge al 15 settembre, l’amministrazione comunale di Anagni ha potuto presentarlo ed approvarlo prima non solo perché tutta la documentazione fosse pronta, ma anche per una precisa scelta politica volta a garantire l’immediata operatività amministrativa, in continuità con quanto già fatto nel quinquennio 2018-2023.Nel suo intervento il sindaco Daniele Natalia ha voluto evidenziare come approvare un bilancio di previsione ad agosto, quindi oltre la metà dell’anno, costituisca una anomalia, augurandosi che la programmazione contabile dell’ente per il prossimo anno possa essere approntata ed approvata entro gennaio-febbraio 2024, così da poter avere una stabilità di ordine economico-programmatico come base di partenza sulla quale lavorare per i successivi mesi.Tuttavia, ha sottolineato il primo cittadino, il bilancio del Comune di Anagni è florido e la città è una “isola felice” dal punto di vista contabile.C’è stato spazio anche per parlare di opere importanti per Anagni, con il sindaco Natalia che ha annunciato l’appalto a breve per la realizzazione di un ascensore nel Palazzo comunale e l’utilizzo di una parte dell’avanzo di amministrazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche nel centro storico. Per quanto concerne le opere pubbliche, Daniele Natalia ha dichiarato che si sta rispettando il Piano triennale delle Opere pubbliche, anche con la sicurezza che il Comune di Anagni, dotato di ampia capacità finanziaria, possa contrarre eventuali mutui per realizzare le opere necessarie.Anagni è, inoltre, uno dei comuni che investe maggiormente sui servizi sociali che è, come ha spiegato il sindaco, una “tradizione consolidata” per una amministrazione che si è sempre mostrata particolarmente attenta al contrasto delle diseguaglianze sociali ed a fornire servizi sempre migliori ai cittadini in condizione di disagio. Il bilancio di previsione è stato approvato compattamente con i voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari delle opposizioni.

COMUNICATO STAMPA