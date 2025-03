Anagni: approvata la variazione al bilancio triennale e il protocollo d’intesa per le “città fortificate”

Il Consiglio Comunale di Anagni si è riunito ieri mattina in seduta straordinaria per discutere due importanti punti all’ordine del giorno: la variazione al bilancio di previsione 2025-2027 e l’approvazione del protocollo d’intesa fra le città fortificate del Lazio meridionale, in vista del Giubileo del 2025.

La discussione è stata accesa soprattutto sul primo tema. La variazione di bilancio, pari a 4,2 milioni di Euro, è stata presentata dall’assessore al bilancio, Carlo Marino, che l’ha definita come un necessario aggiustamento di cassa, senza impatti rilevanti sulla gestione complessiva. Tuttavia, la proposta ha incontrato l’opposizione dei consiglieri Luca Santovincenzo e Giuseppe De Luca, che hanno votato contro. Santovincenzo ha criticato il frequente ricorso a variazioni di bilancio, mentre De Luca, già ex assessore al bilancio, ha voluto esprimere la propria opinione su un tema che considera ancora rilevante.

Diverso il clima per il secondo punto all’ordine del giorno: l’approvazione del protocollo d’intesa fra le città fortificate di Alatri, Anagni, Ferentino e Veroli, un’iniziativa in previsione del Giubileo 2025, che è stata approvata all’unanimità, sottolineando l’importanza della collaborazione tra i comuni per valorizzare il patrimonio storico e culturale della regione.

