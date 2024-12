Anagni, animali vaganti in Loc. Monti: la sicurezza dei cittadini abbandonata al proprio destino

Nonostante le ripetute denunce e segnalazioni, la grave situazione degli animali vaganti in Loc. Monti continua a mettere in pericolo la sicurezza dei residenti e la viabilità dell’intera zona. A oggi, ancora non ci risulta alcun intervento da parte degli organi deputati, nonostante promesse e dichiarazioni di intenti ormai note a tutti.È intollerabile che un’ordinanza sindacale in tema di pubblica sicurezza rimanga per anni lettera morta. Il problema si aggrava giorno dopo giorno: lo scuolabus in difficoltà e i ritardi segnalati nelle corse sono solo la punta dell’iceberg. Si tratta di una situazione di rischio gravissimo, con conseguenze che potrebbero essere drammatiche per gli studenti e gli automobilisti che percorrono quotidianamente quelle strade.Anche la mia ultima richiesta inviata al Sindaco e al Prefetto il 21 novembre scorso è stata completamente ignorata. Le istituzioni non possono essere sorde alle istanze della cittadinanza, specialmente in tema di sicurezza pubblicaLa pazienza dei cittadini è ormai esaurita e la fiducia verso le istituzioni è a un livello minimo, in un contesto dove la solerzia mostrata per organizzare in fretta e furia l’accoglienza del G7 stride con l’inerzia di anni nel risolvere un problema tanto semplice quanto urgente. Se si continuerà a non adottare le misure occorrenti all’esecuzione dell’ordinanza, non ci resterà che interessare della vicenda l’autorità giudiziaria.

Avv. Luca Santovincenzo Consigliere Comunale

Capogruppo LiberAnagni

