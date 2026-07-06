Anagni, ammonito dal Questore per atti persecutori contro l’ex moglie

Nella mattinata del 4 luglio scorso, in Anagni, i militari della Compagnia di Anagni hanno dato esecuzione, previa regolare notifica, a un provvedimento di Ammonimento emesso dal Questore della Provincia di Frosinone. Destinatario della misura è una persona del posto, con precedenti di polizia, resosi responsabile di reiterate condotte vessatorie e minatorie. Il provvedimento scaturisce a seguito dei continui e gravi comportamenti persecutori messi in atto dall’uomo nei confronti dell’ex coniuge, una donna della Città dei Papi. Nello specifico, l’uomo è gravato dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, garantita e monitorata attraverso l’applicazione del dispositivo di controllo elettronico a distanza (il cosiddetto “braccialetto elettronico”). L’emissione e la tempestiva notifica dell’Ammonimento del Questore rappresentano un ulteriore e severo avvertimento istituzionale nei confronti dell’uomo, intimandogli di cessare immediatamente ogni condotta lesiva, pena un aggravamento delle misure cautelari a suo carico. L’azione svolta dai Militari dell’Arma si inserisce nel quadro del costante impegno delle Forze dell’Ordine sul territorio della provincia di Frosinone per la prevenzione e la repressione dei reati legati al “Codice Rosso” e agli atti persecutori, garantendo la massima tutela e vicinanza alle vittime di violenza di genere.