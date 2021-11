Anagni, allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento all’ex coniuge per un 53enne del luogo

Nell’hinterland della città dei papi, i militari della Compagnia hanno eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale emessa dal Tribunale di Frosinone il 19 novembre u.s. nei confronti di un 53enne del luogo, già censito per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. L’ordinanza, relativa all’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e di comunicazione con qualsiasi mezzo, è stata emessa a carico dell’uomo a seguito di reiterati maltrattamenti e atti persecutori incompatibili con le normali condizioni di vita nei confronti della ex coniuge.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati