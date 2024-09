Anagni – Alla guida con tasso alcolemico 3 volte superiore ai limiti di Legge coinvolto in un incidente stradale. Ritirata la patente di guida

I Carabinieri della Stazione di Anagni (FR) hanno ritirato la patente di guida ad un 46enne straniero per guida sotto l’influenza dell’alcool. L’uomo nei giorni scorsi, mentre percorreva la Via Casilina del comune di Anagni, alla guida del proprio veicolo Mercedes, in orario notturno, collideva con altra autovettura proveniente dal senso opposto di marcia sulla quale viaggiavano 4 ragazze, che erano costrette a ricorrere alle cure mediche presso l’ospedale di Frosinone.Dai successivi accertamenti presso struttura sanitaria ove stato trasportato il conducente della Mercedes per le cure del caso, è emerso che questi aveva un tasso alcolemico superiore di 3 volte il limite consentito dalla Legge. Oltre al ritiro della patente di guida, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

