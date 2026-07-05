Anagni, ai domiciliari un 44enne condannato per frode informatica

Prosegue l’attività di controllo del territorio e di esecuzione dei provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria da parte dei Carabinieri della Compagnia di Anagni. Nel pomeriggio del 2 luglio scorso, ad Anagni, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno rintracciato e tratto in arresto un 44enne del luogo, dando esecuzione a un’ordinanza di espiazione della pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone. Il destinatario della misura è un cittadino di 44 anni, coniugato, di professione operaio e già noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo è stato condannato a espiare una pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione, cui si aggiunge il pagamento di una multa pari a 600,00 euro. I fatti che hanno portato alla condanna risalgono all’anno 2020 e si sono svolti a Roma. Il 44enne è stato ritenuto colpevole del reato di frode informatica. Al termine delle previste formalità di rito espletate presso gli uffici della Stazione Carabinieri, l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione di residenza. Lì dovrà permanere in regime di detenzione domiciliare per l’espiazione della pena, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante, tempestivamente informata dai militari operanti.