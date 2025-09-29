Anagni aderisce alla Marcia PerugiAssisi: un primo passo per pace e diritti umani

Oggi annunciamo con soddisfazione che la Giunta Comunale di Anagni ha deliberato l’adesione al Coordinamento degli Enti Locali per la tutela dei diritti umani, promotore della Marcia PerugiAssisi per la pace e la fraternità.Il prossimo 12 ottobre saremo in marcia insieme a oltre duecento enti locali per dimostrare che, quando la politica si unisce alla comunità sui temi giusti, può davvero fare la differenza.In questo spirito, a pochi giorni dallo scontro sulle contestate dichiarazioni dell’ambasciatore di Israele, non abbiamo esitato a riaprire il dialogo con la maggioranza, al fine di rilanciare un’iniziativa fondamentale destinata a rinvigorire l’immagine della Città.E’ stato fatto per dare seguito all’ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale il 31 dicembre scorso, e la delibera di Giunta rappresenta un passo importante per far sentire la voce della nostra città in difesa dei popoli che soffrono.L’auspicio è che questo sia l’inizio di un percorso capace di unire davvero la Comunità per il sostegno ai popoli che soffrono e per riaffermare che pace, giustizia e la tutela dei diritti fondamentali di ogni essere umano sono valori fondanti della nostra Città.

Luca Santovincenzo Consigliere Comunale, Capogruppo LiberAnagni

