Anagni, 63enne in manette deve scontare una pena di sei mesi di reclusione

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Anagni hanno tratto in arresto un 63enne del luogo, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna.L’uomo, oltre a dover scontare una pena di mesi 6 di reclusione, per il reato di truffa commesso in Nicosia (En) nel maggio del 2018, dovrà pagare una pena pecuniaria di 200 euro. Al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso il proprio domicilio ove trascorrerà i prossimi mesi per l’espiazione della sua pena, senza potersi allontanare se non dietro l’autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza.

