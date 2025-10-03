Anagni, 45enne trovato senza vita nella sua abitazione

Anagni – Tragedia questa mattina in via dello Spizzone, dove un uomo di 45 anni è stato rinvenuto privo di vita all’interno della propria abitazione. A lanciare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui né al telefono né al citofono.Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Compagnia di Anagni, i sanitari del 118 e un’automedica. Una volta entrati nell’appartamento, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – X. S., di origini albanesi e residente da tempo ad Anagni, dove lavorava come muratore – sarebbe stato stroncato da un malore improvviso.

Foto archivio