Amritpal Singh ha trascorso la sua prima notte nel centro di accoglienza di Cisterna

Amritpal Singh ha trascorso la sua prima notte nel centro di accoglienza allestito all’interno dell’ex foresteria universitaria di Cisterna.

«Siamo lieti – affermano il Sindaco Valentino Mantini e l’Assessora ai Servizi Sociali, Stefania Krilic – che Amritpal abbia accolto la solidarietà e la dignitosa ospitalità della comunità di Cisterna.

Nel corso dell’incontro di ieri è stato ribadito come le problematiche sorte nella mattinata non dipendessero in nessun modo dal nostro Comune, e preso i primi accordi per procedere alla consegna dei fondi finora raccolti per i familiari di Satnam, tragicamente scomparso lo scorso 19 giugno».