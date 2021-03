Ampliamento del parco Nazionale – Gianluca Quadrini (FI) “si tutelino i cittadini e il sistema economico del nostro territorio”

Anche il Presidente del Gruppo di Forza Italia in Provincia, Gianluca Quadrini, sostiene la battaglia contro l’approvazione da parte della Regione Lazio in merito all’ampliamento dell’area contigua al Parco dell’Abruzzo e Molise e in una nota afferma – “Comprendo il significativo interesse per la salvaguardia delle nostre aree e delle specie animali che le popolano e il patrimonio che rappresentano per il nostro territorio, ma al contempo mi trovo a riflettere anche sulle ripercussioni che l’ampliamento dei Parchi avranno sull’economia locale dei comuni ad essi legati. Sappiamo bene che la gestione di queste zone e le competenze ambientali, qualora dovesse essere approvata una proposta simile, non spetterebbe più ai comuni e questo passaggio è giustamente fonte di preoccupazione per i cittadini angosciati per le ulteriori falle che potrebbero crearsi in un sistema economico gia ampliamente indebolito. Per questo, ritengo, che la proposta delle Aree Wilderness, espressa da Zunino, in contrapposizione con i vincoli imposti a seguito di un ampliamento del Parco Nazionale, possa essere un giusto equilibrio tra tutela ambientale e difesa dei cittadini locali senza compromettere gli assetto naturalistico e paesaggistico del nostro territorio”

