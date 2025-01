AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, NEL 2024 OLTRE CENTO CHILOMETRI DI STRADE INTERESSATE DALLA MANUTENZIONE CON 5 MILIONI DI EURO INVESTITI SU 56 COMUNI

Il 2024 si è concluso come un anno di grande impegno e significative realizzazioni per la viabilità provinciale, confermando l’attenzione dell’Amministrazione guidata dal Presidente Luca Di Stefano verso la sicurezza stradale e il miglioramento delle infrastrutture viarie.Grazie al programma Sulla Buona Strada, la Provincia di Frosinone ha investito 5 milioni di euro, intervenendo su oltre 100 chilometri di arterie provinciali e toccando 56 Comuni del territorio. “Garantire la sicurezza stradale è uno degli obiettivi prioritari del nostro mandato – dichiara il Presidente Luca Di Stefano – e il 2024 ha rappresentato un anno di risultati concreti in questa direzione. Con il programma Sulla Buona Strada, abbiamo avviato una gestione pianificata degli interventi, dando priorità alle aree più critiche e alle strade delle zone interne, spesso uniche vie di collegamento per interi territori. Questo lavoro non solo migliora la sicurezza degli automobilisti, ma rafforza anche i collegamenti tra i nostri Comuni, favorendo la crescita economica e sociale della provincia”. Gli interventi hanno riguardato principalmente il rifacimento del manto stradale, la regimentazione delle acque piovane e il miglioramento della segnaletica orizzontale, senza contare ovviamente l’ordinaria manutenzione sulla vegetazione circostante. Questo approccio integrato ha permesso non solo di ripristinare condizioni di sicurezza su diverse arterie ma anche di prevenire ulteriori deterioramenti, assicurando così una maggiore durabilità delle infrastrutture. Ben 56 i Comuni di competenza della Provincia, interessati dagli interventi nel 2024: Alatri, Alvito, Anagni, Aquino, Arce, Arnara, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Boville Ernica, Broccostella, Casalvieri, Cassino, Castelnuovo Parano, Castro dei Volsci, Castrocielo, Ceccano, Ceprano, Cervaro, Colle San Magno, Esperia, Falvaterra, Ferentino, Fiuggi, Fontana Liri, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Paliano, Pastena, Patrica, Pescosolido, Picinisco, Piedimonte, Pignataro Interamna, Pofi, Pontecorvo, Posta Fibreno, Ripi, Roccasecca, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, San Vittore del Lazio, Sant’Ambrogio sul Garigliano, Sant’Elia Fiumerapido, Santopadre, Sora, Strangolagalli, Torrice, Trevi nel Lazio, Vallecorsa, Vallerotonda, Veroli, Villa Santa Lucia, Villa Santo Stefano e Viticuso. Questo vasto raggio d’azione testimonia la capillarità degli interventi e l’impegno concreto nel migliorare la qualità della rete stradale in ogni angolo della provincia.

SULLA BUONA STRADA: UNA STRATEGIA CHE GUARDA AL FUTURO

Il programma Sulla Buona Strada non si limita a risolvere emergenze ma punta a costruire una gestione sostenibile della rete viaria, grazie a un monitoraggio continuo e a interventi programmati. “Questo metodo ci consente di agire tempestivamente ma, soprattutto, di pianificare una manutenzione ciclica e strutturata che interesserà progressivamente tutte le arterie provinciali. Non è solo una questione di sicurezza, ma anche di efficienza e di risparmio per le casse pubbliche”, spiega Di Stefano.

Gli interventi hanno beneficiato anche di una stretta collaborazione con i Comuni e gli enti sovraordinati, come la Regione Lazio, che ha garantito risorse e supporto tecnico. “Il successo di questo programma dimostra che la sinergia istituzionale è la chiave per affrontare sfide complesse come la gestione del patrimonio viario. Continueremo a lavorare in questa direzione, ampliando il raggio d’azione e garantendo che ogni cittadino della provincia possa viaggiare su strade sicure e ben curate”, conclude il Presidente dell’Amministrazione provinciale.

RISULTATI CHE FANNO LA DIFFERENZA

L’Amministrazione provinciale ha dimostrato che, con una gestione attenta delle risorse e un’analisi accurata delle priorità, è possibile ottenere risultati tangibili e immediatamente percepibili dai cittadini.Con interventi mirati su oltre 100 chilometri di strade e il coinvolgimento di 56 Comuni, il 2024 si chiude come un anno di successi per la sicurezza stradale e il miglioramento delle infrastrutture. “Rendere le nostre strade più sicure significa migliorare la qualità della vita e offrire nuove opportunità di sviluppo per il territorio. Il lavoro non si ferma qui: ‘Sulla Buona Strada’ continuerà a essere il pilastro delle nostre politiche viarie anche per il futuro”, assicura il Presidente Di Stefano. Con questi interventi, la Provincia di Frosinone si conferma un esempio di amministrazione attenta e orientata ai bisogni concreti dei cittadini, pronta a costruire una rete viaria moderna, sicura e funzionale.

in foto Luca Di Stefano