Amministrazione Provinciale, il Presidente Di Stefano augura buon lavoro a Giuseppe Biazzo e a tutta la squadra di Unindustria

Il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone, Luca Di Stefano, ha espresso i suoi più sinceri auguri di buon lavoro al neo eletto Presidente di Unindustria, Giuseppe Biazzo, e a tutta la sua squadra di governo, con particolare riferimento ai responsabili delle sedi territoriali di Frosinone e Cassino, Corrado Savoriti e Vittorio Celletti.“Il ruolo di Unindustria è strategico per lo sviluppo economico e industriale del nostro territorio – ha dichiarato il Presidente Di Stefano. – L’esperienza e la competenza di Giuseppe Biazzo e del suo team saranno fondamentali per affrontare le sfide che ci attendono, soprattutto in un periodo storico caratterizzato da importanti transizioni come quella digitale e verde. Mi auguro che la collaborazione tra la Provincia di Frosinone e Unindustria possa rafforzarsi ulteriormente, per promuovere insieme la crescita delle nostre imprese e del nostro territorio”.L’Amministrazione Provinciale riconosce l’importanza di Unindustria come associazione di riferimento per oltre 2.800 imprese nel Lazio, con una presenza capillare e decisiva anche nella nostra provincia, che conta centinaia di aziende associate e migliaia di lavoratori impiegati.“Le sfide sono molte ma con una governance preparata e un dialogo costruttivo, sono certo che riusciremo a cogliere le opportunità di crescita e di sviluppo, soprattutto nei settori strategici delle infrastrutture, della competitività e dell’innovazione” ha continuato Di Stefano.“Un plauso va anche a Corrado Savoriti, alla guida di Unindustria Frosinone, e a Vittorio Celletti per la sede di Cassino. Sono certo che la loro esperienza e visione sapranno guidare con successo il tessuto imprenditoriale locale verso nuovi traguardi di eccellenza e sviluppo economico. La Provincia è pronta a fare la sua parte per supportare le imprese e collaborare attivamente su progetti condivisi” ha concluso il Presidente della Provincia.La sinergia tra pubblico e privato rappresenta una leva essenziale per lo sviluppo economico e sociale del territorio, e l’Amministrazione Provinciale continuerà a lavorare fianco a fianco con Unindustria e gli altri attori economici per creare nuove opportunità di crescita e benessere per il territorio.

