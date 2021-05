Amministratrive Sora, Giuseppe Ruggeri: “Unità del centro destra, presupposto per la mia candidatura”

Ho preso in considerazione l’invito , da tempo e più volte richiesto da parte di tutte le forze politiche del centro destra ad essere candidato a Sindaco di Sora , alla sola condizione che ci fosse unità piena e trasparente di tutto il centrodestra rappresentata dai partiti Lega, FdI, Forza Italia , Cambiamo e UDC con l ‘ eventuale appoggio di associazioni , movimenti ,liste civiche che si sentono di condividere i valori del centrodestra. Sono consapevole infatti dell’importanza di aggregare i cosiddetti “ civici “ ma questo è il momento di dare centralità alla politica, ai partiti. “L’ubriacatura civica “ della quale ha fatto le spese non solo Sora ma l’Italia intera si è dimostrata insufficiente per governare in un periodo tanto difficile processi troppo complessi. Pertanto se il mio nome riesce a realizzare questa unità potrei essere il candidato del centrodestra diversamente faccio un passo indietro e lascio il posto a chi più di me è in grado di rappresentare l’intero centrodestra o a chi è disposto a compromessi e giochi di posizione che sinceramente non mi interessano . Credo fermamente infatti che un medico , un professionista , una persona per bene non deve accettare di essere mandato allo sbaraglio , di essere in balia di veti incrociati e di trattative dei partiti , di tatticismi e guerre di logoramento. Lo spettacolo a cui sto assistendo, vedere il mio nome rimbalzare qua e là in giochi che rispondono a vecchie logiche, mi lascia attonito e faccio fatica a capire. Non c’è consapevolezza che la sfida è davvero grande. Io non ho detto sì per promuovere il mio nome. La mia storia personale e professionale mi offre lo straordinario privilegio di non averne bisogno.

Giuseppe RUGGERI

