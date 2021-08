Amministrative Sora, Vinciguerra: “La candidatura a Sindaco di Maria Paola Gemmiti è una grande occasione per la Città”

La candidatura a Sindaco di Maria Paola Gemmiti è stata l’evento politico più bello degli ultimi cinque anni, per me e per tutto il gruppo “Insieme si Può” un impegno da onorare con orgoglio fino all’ultimo giorno di campagna elettorale, spendendo tutte le nostre energie disponibili. Ma soprattutto è una grande occasione per la Città.

Maria Paola Gemmiti sta ampiamente dimostrando di essere una candidata di alto profilo. Giovane, competente, equilibrata, determinata, capace di ascoltare: per lei si è esposto anche il Partito Democratico, una forza politica internazionale, facendo un passo di lato e riconoscendole le qualità necessarie per guidare in modo illuminato una coalizione progressista e civica.

Questa sinergia ci permetterà di stabilire tutte le connessioni occorrenti per riportare istantaneamente Sora al centro della politica che conta. Siamo pertanto prontissimi a tuffarci nell’imminente campagna elettorale, per portare Maria Paola sullo scranno più importante del Municipio, sostenuta da una maggioranza compatta, laboriosa e finalmente dotata di quei contatti politici che da troppo tempo mancano alla città.

Voglio, infine, sgomberare completamente il campo da tutte le “mine” maldestramente posizionate nei giorni scorsi. Chi ha parlato di dubbi di carattere squisitamente politico da parte del sottoscritto verso la candidata a Sindaco, non ha affermato il vero. La forza e coesione della nostra coalizione non sono minimamente in discussione! Sora vuole riprendersi la scena, vuole avere voce in capitolo nella politica provinciale, regionale, nazionale ed europea. La nostra città non vuole più delegare a poche persone il proprio destino: la grande politica si fa solo insieme, e insieme ai grandi partiti.

