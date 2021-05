Amministrative / Sora, una politica sull’orlo di una crisi di nervi

Di Augusto D’Ambrogio.

Una politica nel caos e’ quella che in questo periodo sta vivendo la citta’ volsca. Le prossime amministrative che si terranno tra meno di 120 giorni, vede una lotta fraticida all’interno del centro – destra per chi predica l’unita’ e chi tenta la spaccatura tanto per fare un nome, la Lega. Si bruciano nomi buttati dalle varie fazioni politiche, tanto per farli bruciare dalle stesse coalizioni e dai media. Il candidato, pro tempore, proposto da Fratelli D’Italia e’ il medico Giuseppe Ruggeri, che secondo la Lega dovrebbe dimostrare di saper aggegare non solo lo stesso centro destra, ma anche liste civiche, solo scuse politiche, solo perche’ non e’ gradito dal capo in pectore della Lega sorana Lino Caschera, che ha pronto il suo sindaco, che anche se la stessa interessata smentisce, ma sono solo smentite di facciata tanto per non far bruciare il nome sia dalla stessa coalizione che la daranno in pasto ai media. La situazione nel centro-destra e’ difficile da sbrogliare anche perche’ ci sono in ballo dualismi politici che stanno solo facendo male alla citta’ che continua la sua discesa economica-sociale, senza parlare del decoro urbano e della manutenzione ed della illuminazione pubblica carente da anni. Per quanto riguarda il centro sinistra, anche qui non si ride, PD compreso, tutto e’ ancora in ballo compreso l’accordo con i grillini, qui la candidatura del consigliere comunale Maria Paola D’Orazio non e’ gradita a tutti per i suoi trascorsi nel partito di Berlusconi… intanto si aspetta cosa fara’ da grande l’ex assessore Stefano Lucarelli. L’incognita e’ quella di Luca Di Stefano, figlio d’arte, anche qui dicono di aver gia pronte cinque liste a sostegno del giovane rampollo politico e poi c’e’ l’incognita del partito Piu’ Italia che a parole dice di sostenere l’ex leghista Di Stefano, ma nei fatti ancora nessun accordo e’ stato preso. Per quanto riguarda i Fratelli Tersigni Valter ed Ernesto, tutto tace ma di sicuro non rimarranno alla finestra, troppo forte la voglia di tornare in sella magari con una candiduta di una donna con il cognome identico ….. a proposito e il sindaco uscente cosa fara’? Sicuramente sara’ della partita ma chi lo sosterra??Da non dimenticare l’avv. Mario Cioffi, tanto attivo sul web, che aspetta con ansia la rottura tra Fratelli d’Italia e la Lega, per appoggiare la candidata proposta dal “capo” Lino Caschera.Ma in tutto questo marasma politico non c’è nessuna novità e se questo è quello che passa la politica sorana, ci saranno ancora anni bui per la città di Sora.

