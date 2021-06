Amministrative Sora, Tiziano Lombardi: “Eugenia è il candidato sindaco ottimale”

Alle già numerose dichiarazioni che vedono come candidata a sindaco ideale Eugenia Tersigni, oggi si aggiunge quella di un giovane professionista residente a Ponte Olmo, Tiziano Lombardi: “Eugenia – dice – è la scelta giusta”.

Tiziano è un giovane ingegnere informatico sorano che ha deciso di mettere a disposizione la propria professionalità per la città di Sora: sarà candidato al consiglio comunale nelle prossime elezioni amministrative. Residente in zona Ponte Olmo, è riuscito a far parte del Comitato di Quartiere afferente con la speranza di poter dare finalmente voce ad una delle parti della città che in questi anni è stata lasciata nel più completo abbandono, testimoniato da una strada stretta e fatiscente, dall’assenza di opere o spazi verdi pubblici e da un saltuario presidio delle forze dell’ordine.

“Ho conseguito la laurea in Informatica nel 2018 con il massimo dei voti – spiega Tiziano – e subito dopo ho sostenuto l’esame di abilitazione alla professione di Ingegnere dell’Informazione, iscrivendomi all’albo nel 2019. Di seguito ho iniziato il dottorato di ricerca. Tornando, dopo gli anni universitari che mi hanno tenuto lontano dalla città, ho ritrovato una Sora un po’ acciaccata, che in affanno tenta di risalire la china, restando delusa degli scarsi risultati raggiunti. Serrande chiuse, strade mal ridotte, sono solo alcuni sintomi di problemi ben più gravi.

Credo che questa città abbia molte potenzialità per tornare a splendere, innovarsi e rinnovarsi; e mi piacerebbe partire proprio dal mio settore specifico dell’ICT, catturando le possibilità che oggi le attuali politiche di innovazione volte all’informatica e alla digitalizzazione stanno offrendo, con l’obiettivo di rendere questo territorio appetibile per la nascita di realtà tecnologiche per il rilancio dell’economia e dell’immagine della città.

All’interno del gruppo Sora nel Cuore ho trovato un’atmosfera accogliente ed una idea compatta verso l’obiettivo di ridare lustro alla nostra città – dice ancora Tiziano – Non di meno siamo in maggior parte giovani, carichi di energie e voglia di fare. Penso fermamente, così come tanti, che la figura di Eugenia come sindaco rappresenti una vera e forte garanzia per la città ed i sorani stessi. Nella sua persona convergono e sintetizzano capacità, conoscenza della macchina amministrativa, abnegazione al lavoro e lealtà nei confronti dei cittadini. Eugenia è la scelta giusta per incanalare le nostre energie verso risultati concreti e realizzabili”.

