Amministrative Sora, Stefano Lucarelli:”presenti con una Lista Civica a sostegno di Luca Di Stefano”

Con la presente nota stampa, per estrema chiarezza e per onestà intellettuale, intendo comunicare alla Città quelle che sono le decisioni politiche del sottoscritto e del gruppo che mi onoro di rappresentare riguardo le prossime elezioni amministrative, programmate in autunno. A differenza di quanto ipotizzato da qualcuno, il sottoscritto non è pervaso da nessuna mania o compulsione di essere candidato a Sindaco a tutti i costi. Già da giorni, infatti, ho provveduto a fare un ‘passo di lato’ ed ho partecipato ad una serie di colloqui con le forze politiche della Città che hanno chiesto di incontrarci e che ringrazio sentitamente per i programmi che ci hanno illustrato.

Alla luce di quanto sopra riportato, annuncio ufficialmente che saremo presenti alla tornata elettorale ormai alle porte con una lista Civica che avrà il nome del sottoscritto così come fortemente voluto dal gruppo, quale riconoscimento di un certosino ed impegnativo lavoro di selezione, programmazione e pianificazione.

Saremo a sostegno del candidato Sindaco Luca Di Stefano.Semplicemente per il fatto che il Suo (e di chi ha scelto di sostenerlo) è l’unico progetto incentrato sui giovani.Ci si riempie la bocca di questa bella parola ma in pochi, poi, sono disposti a farsi da parte e lasciare spazio alle giovani leve che costituiranno le fondamenta e la classe amministrativa su cui basare la rinascita della Città.

comunicato stampa