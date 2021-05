Amministrative Sora, ore decisive per il partito Più Italia

Sono ore decisive per il partito Più Italia. E’ da stamane che il leader Fabrizio Pignalberi sta ascoltando le varie parti politiche, confrontandosi con i dirigenti locali sulla scelta del nome del candidato sindaco di Sora. Pignalberi mette a punto la sua strategia e fa sapere che si riserverà almeno fino a domani sul nome del candidato sindaco che Più Italia andra’ a sostenere con una propria lista. Per Pignalberi: “Il candidato sindaco deve saper aggregare le varie forze politiche senza compromessi e agire in maniera chiara e trasparente”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati