Amministrative / Sora nel Cuore “Il gruppo è pronto, la rotta tracciata: Con noi svolta autentica”

Prosegue senza sosta il lavoro del gruppo civico “Sora nel Cuore”. Nelle ultime settimane è stato aperto un vero e proprio tavolo tecnico, teso a definire la mappa ragionata del raggruppamento e del programma amministrativo da sottoporre ai sorani in vista delle comunali di ottobre: ad oggi sono già quattro le liste “piene” pronte a sostenere l’ingegnere Eugenia Tersigni ma il dialogo costruttivo con le altre forze civiche è aperto. E’ lei – ribadiamo convintamente e all’unanimità – il miglior candidato sindaco, la vera alternativa per la città di Sora. Eugenia ha incontrato tutti noi, ed essendo dotata di un saggio ed equilibrato criterio di valutazione, ha chiesto del tempo per riflettere. Siamo fiduciosi.Sappiamo bene che Sora ha bisogno di un lavoro mirato, diligente e competente. Del resto, è sotto gli occhi di ogni sorano lo stato di grave crisi che ha investito la città e che, purtroppo, interessa tutta la comunità.Dal canto nostro, diciamo ai nostri concittadini che, il gruppo è pronto, la rotta è tracciata. Sora ha bisogno di una reale svolta – adesso – e noi abbiamo coraggio e idee per condurla. Siamo al lavoro davvero senza sosta e presto saremo pronti a sottoporre ai sorani le nostre proposte. Non il libro dei sogni – sia chiaro – ma un piano fattibile.Ogni aderente al gruppo Sora nel Cuore – prima che candidato o aspirante amministratore dell’ente locale – è cittadino di questa città. L’interesse perciò non può che coincidere perfettamente al principio del buon andamento dell’Amministrazione.Il gruppo è e lo ribadiamo di natura civica. L’interesse di parte non può in nessuna circostanza prevalere sull’altra. Il rischio – come siamo stati costretti a subire – è la deriva, il paradosso e l’annientamento di quello che deve essere (e rimanere) il più importante punto di riferimento per il cittadino cioè l’Ente Comune.

comunicato stampa