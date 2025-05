AMMINISTRATIVE, ROCCA: «COMPLIMENTI AI NEO SINDACI ORA AVANTI NEL SEGNO DEL BUON GOVERNO»

«Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni ai nuovi sindaci eletti nei comuni della provincia di Roma, in particolare a Subiaco, Fonte Nuova, Sant’Angelo Romano e, per la provincia di Latina, al neoeletto Sindaco di Itri. Estendo le mie felicitazioni ai primi cittadini eletti a Pescorocchiano e a Contigliano, in provincia di Rieti. Il risultato ottenuto è il segno tangibile della fiducia dei cittadini e della solidità di un lavoro politico e amministrativo che parte dai territori e arriva fino alla Regione. Sono certo che i nuovi primi cittadini sapranno amministrare con responsabilità, visione e attenzione concreta alle esigenze delle comunità locali. La Regione Lazio sarà al loro fianco per continuare a dare risposte e costruire insieme sviluppo e servizi». Lo dichiara il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

