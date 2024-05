Amministrative / Presentata lista Lega a Cassino, Ciacciarelli: “Professionalità ed esperienza alla base del nostro progetto”

E’ stata ufficialmente presentata, in occasione delle prossime elezioni amministrative per il Comune di Cassino, la lista ‘Lega Salvini Premier’ a sostegno del candidato Sindaco Arturo Buongiovanni,

“Abbiamo lavorato in questi mesi per rafforzare la base del nostro partito valorizzando l’ingresso e la partecipazione di importanti personalitá politiche, come il Consigliere uscente Laura Borraccio, che hanno visto nella nostra impostazione politica e nel nostro progetto la continuazione naturale del proprio percorso, di cui metteranno a disposizione di tutta la squadra la relativa esperienza politica ed amministrativa maturata nel corso di questi anni, così come a tali figure si affiancheranno giovani professionisti, già profondamente inseriti nel tessuto della nostra città, che hanno deciso di scendere in campo affinché la città di Cassino possa finalmente fare quel cambio di passo atteso da tempo.

Alla base del nostro lavoro c’è stata la volontà di non costruire una semplice lista elettorale legata a meri calcoli numerici e destinata quindi a scomparire il giorno dopo le elezioni, ma invece di comporre una squadra di donne e uomini uniti dalla condivisione di un progetto politico che, nella sua esecuzione, avrà in loro i punti di riferimento nel governo cittadino.

Confermiamo quindi la volontà di guardare ad un futuro che non si ferma alla semplice competizione elettorale, ma ad una intera e nuova stagione politica.

Ringrazio il Coordinatore Provinciale On. Ottaviani per aver fortemente creduto nel progetto presentato dalla nostra squadra a Cassino.

Lo dichiara in una nota Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio